１０季目を迎えるバスケットボール男子のＢリーグは２２日、都内で２０２５〜２６年シーズン開幕（１０月３日）を前に会見を開いた。パリ五輪代表で今季から北海道に入団した富永啓生（２４）は「３点シュートの確率５０％を達成したい」と、デビュー年から異次元記録の達成を堂々宣言。過去最高は２２−２３年シーズンにニック・ケイ（島根）が記録した４４・６％だ。「自信はある。５０％で決め続けることでチームに勢いを与え