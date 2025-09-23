今井の去就にメジャー球団も注目している(C)産経新聞社西武の今井達也は今オフ、ポスティングでのメジャー挑戦が噂されており、米球界関係者から注目を集めている1人だ。すでにMLB球団スカウトが視察に訪れていることなども大きく報じられ、今冬の市場における、目玉選手として位置づけられている。【動画】今井は9回も圧巻の3者連続三振締め！球団新の17奪三振を記録した9勝をマークしている今季も含め、近年でピッチングの安