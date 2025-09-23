主人公・ヒマ子さんは、嫉妬深い彼氏と付き合っています。今日はのんびり、1人でカフェにいます。彼氏とは、夜に会う約束をしています。すると、彼の仕事の休憩時間に電話がかかってきました。なんだか、イヤな予感がします…。著者・ヒマ子(@himako_2nd)さんの実体験を元に描いた漫画作品『カップルでGPS入れて消すまで事件』をダイジェスト版でごらんください。 ©himako_2nd ©himako_2nd &#16