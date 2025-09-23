4年連続の参戦となる6歳牝馬ナムラクレアは函館スプリントS（8着）からの臨戦過程。疋田厩務員は「年齢的なこともあるので、昨年のスプリンターズS（3着）から疲れをためないように、緩めすぎると元に戻すのに時間がかかるという判断から3カ月ごとに使っています」と説明。「戦う女です。闘争心はまだまだ失われていない。取り組んできたことを吸収してくれているし、中間も順調」と悲願のG1タイトル獲りへ力を込めた。