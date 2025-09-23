23年の当レース覇者ママコチャが2年ぶりのG1制覇を狙う。始動戦のセントウルS（2着）を叩いて上昇ムード。斉藤助手は「一度使って動きが軽くなった感じ。元気がありますね。前回も休み明けの割に仕上がっていましたけど、使うとまたグンと上がってくれるので」とうなずく。「負けたくない気が強くて（6歳でも）衰えは感じない。（カイバも）もりもり食べるので頼もしい」と昨年4着からのリベンジを期待した。