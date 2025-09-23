当レース連覇が懸かるルガルは香港G1チェアマンズSP5着からの直行ローテ。吉松助手は「（高松宮記念10着以来の）骨折明けだった昨年と比べてスムーズに調整できている。牧場でしっかり乗ってくれていましたしね。心身とも大人になってきました」と順調ぶりに目を細める。昨年は3番手から抜け出してV。「ゲートが課題。前回は近くの馬がバタついていたのもある。うまく決められたら」とポイントを挙げた。