香港馬ラッキースワイネスは22日午前、競馬学校の国際厩舎（千葉県白井市）を退厩し、中山競馬場国際厩舎に移動した。シェク助手は「競馬学校から中山まで渋滞もあって少し時間がかかりましたが、状態は問題ありません。明日（23日）の調教内容は馬の状態なども踏まえ、これから決めたいと思います」とコメントした。24日に中山で最終追いを行う予定。