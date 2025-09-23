自民党総裁選に立候補した茂木敏充前幹事長が２２日、都内でデイリースポーツなどのインタビューに応じ、昨年以来となる２度目の総裁選への決意を明かした。自民党の鈴木貴子衆院議員から「ボス」と呼ばれ、「コワモテ」な印象もあるが、その口調は穏やかだ。「リーダーとして特に難しい状況。逆風の中で先頭に立って、みんなを引っ張って結果を出したい」と語った。自身のパワハラ報道については「徹底的に議論するのを悪い