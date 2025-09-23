義母との同居は、家計や子育ての支えになる可能性もありますが、生活のリズムや価値観の違いなどからトラブルに発展することもあります。最初は「助け合える」と思っていたけれど、気がつけば義母の言動にイライラやモヤモヤが止まらない……義母との同居で悩んでいる方は多いのではないでしょうか。先輩ママたちは、義母とどう付き合い、同居生活をどう乗り越えてきたのでしょうか？リアルな体験談を紹介します。エピソード1：