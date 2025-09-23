巨人・阿部慎之助監督（４６）が２２日、２位でのＣＳ進出の実現へ残り６試合の必勝を誓った。前夜の中日戦（バンテリン）で敗れて２位・ＤｅＮＡと２差に広がり、自力での２位確保の可能性が消滅。それでも阿部監督は「もう勝ち続けるしかない。それしかないので」と強い決意を語った。２６日からは敵地でＤｅＮＡとの直接対決２連戦も残している。それだけに「横浜も必死でやっている。ウチも食らいついて、これ以上は離され