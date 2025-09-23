逆転ＣＳ進出へ。楽天の中島大輔外野手（２４）が２２日、試練の８連戦を前に特攻隊長としての意気込みを語った。「僕から始まるのであれば、僕の打席で試合が決まるぐらいの気持ちでいきたい。その責任感がすごくあるので」。１番としての自覚を持って打席に向かう。今季は打率・２８１。ここまで６１試合でリードオフマンを任されている。出始めたばかりの頃は「絶対に塁に出ないといけないとか自分で自分を苦しめていて、３