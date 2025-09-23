「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）古巣と初めて対峙（たいじ）し奮闘した。ヤクルト・青柳晃洋投手がＮＰＢ復帰後２度目の先発で５回を４安打２失点と力投。ただ、移籍後初の本拠地登板で初白星はつかめなかった。試合前に名前がコールされると、黄色い左翼席から盛大な拍手が起こった。「タイガースファンですけど力になった」と奮起。走者を出しても試合はつくった。四回、小幡に死球を与えると阪神ファンから今