「ソフトバンク０−１オリックス」（２２日、みずほペイペイドーム）千両役者が快音を響かせると、博多の夜にホークスファンの悲鳴がとどろいた。７番降格中のオリックス主砲・杉本裕太郎外野手が０−０の八回無死、３番手・松本裕から左翼席に決勝の１６号ソロ。遅ればせながらチーム今季初の対ソフトバンク３連勝＆初のカード勝ち越しに大貢献した。「チームメートもホークスの選手もホームランを狙ってそうな打者がいっぱ