先週は2場で8鞍が行われた。注目は土曜阪神5Rの芝マイル戦を制したグッドピース。余力十分の勝ちっぷりで、タイム（1分35秒1）、上がり3F（33秒2）ともに2歳新馬としては水準以上。スタート、操縦性、末脚と全て良し。外国産馬らしく完成度はかなり高い。21年NHKマイルC勝ち馬シュネルマイスターに続く、キングマンの代表産駒になり得る可能性を秘めている。日曜阪神5R、芝1800メートル戦のバークシャーシチーは人気こそなかった