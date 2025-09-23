「大相撲秋場所・９日目」（２２日、両国国技館）両横綱がピンチをしのいだ。大の里は若元春に背中を向けて攻め込まれたが、即座に対応。冷静に寄り倒して勝ち越した。豊昇龍は先場所優勝の琴勝峰に逆転の突き落としを決め、９連勝で単独トップを堅持した。大関とりに挑む若隆景は霧島との関脇対決ですくい投げに屈し、５勝４敗と厳しくなった。豊昇龍を、１敗で大の里、平幕正代が追う。２敗は新小結安青錦、平幕の隆の勝と竜