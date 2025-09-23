◇高松宮賜杯全日本軟式野球大会1部・決勝エースファクトリーBBC9―0井手解体実業（2025年9月22日大田）スポニチ後援・高松宮賜杯第69回全日本軟式野球大会1部は22日、大田スタジアムなどで準決勝と決勝が行われ、エースファクトリーBBC（大阪）が初出場初優勝を果たした。最優秀選手賞には、準決勝と決勝で計13回を無安打無失点で抑えた田中孝雅投手（25）が選ばれた。エースファクトリーBBCエースの田中は準決勝で6回