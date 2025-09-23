◆大相撲秋場所９日目（２２日、両国国技館）平幕・正代は１敗をキープして勝ち越しを決めた。＊＊＊久しぶりの正代である。翔猿を土俵の外まで吹き飛ばす地力全開のパワー相撲で豪快に勝ち越した。立ち合いは相変わらずの腰高。顎も上がっていた。この悪癖はおそらく直らないだろう。それでも潜ってきた翔猿の右差し手をとったりで振って、右をのぞかせながら一気に走った。相撲の形は変わらないが、今場所は思い切