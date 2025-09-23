「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）完全復調と言っていいだろう。阪神・佐藤輝明内野手（２６）が二回に左中間へ３９号先制ソロを放った。蓄積疲労によるコンディション不良で２試合欠場から１９日に復帰後、初の一発。日本選手では２００５年・金本知憲以来の４０本塁打に王手をかけた。チームは逆転負けで３連敗を喫したが、状態が上がってきた４番打者に不安要素は全くない。神宮の冷たい秋風に乗った白球が、黄