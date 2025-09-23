※経済指標 主な米経済指標の発表はなし ※発言・ニュース ＊ムサレム・セントルイス連銀総裁 ・ＦＯＭＣでの利下げ決定を支持した。 ・インフレが高止まりする中で追加利下げの余地は限られる。 ・現行の金利水準は景気抑制的な水準と中立水準との間にある。 ・労働市場が一段と悪化した場合は追加利下げを支持。 ・長期的なインフレ期待を安定的に維持が重要性。 ＊ボスティック・アトランタ連銀総裁 ・現時