「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）阪神・才木浩人投手は痛む右足を引きずりながら、虎党の歓声が注ぐ左翼に向かった。高津監督ら心配するヤクルトナインにも、振り返って「大丈夫です」と笑顔のジェスチャー。六回途中、５安打２失点の降板も自責は０。防御率を１・５５とし、また一歩、初タイトルに近づいた。「ちょっと痛かったけど、少し腫れているくらいですね。骨とかではないので、全然大丈夫です」。全選手