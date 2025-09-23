◇パ・リーグオリックス1-0ソフトバンク（2025年9月22日みずほペイペイ）オリックス・杉本は狙っていた。「チームメートもホークスの選手も、ホームラン狙ってそうなバッターがいっぱいいた。僕もそれに乗っかって、ちょっとホームラン打ちたいなと」。両軍無得点の8回先頭で、ソフトバンク・松本裕のスライダーを狙い打ち。片膝をつきながらも左翼中段に突き刺す16号で、今季初のソフトバンク戦3連勝へと導いた。「こう