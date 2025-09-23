23日の巨人戦（マツダ）に先発する広島・玉村は、相性を味方につけて6勝目を目指す。巨人には今季2試合に登板して1勝0敗、防御率0.82。さらに本拠地での同戦は22年から4連勝中で通算4勝1敗と、強さが光る。今回がシーズン最終登板となることが濃厚。マツダスタジアムの投手指名練習で調整に努めた左腕は、「強い気持ちを持って、できることを全力でやりたい。パワーがある打者がそろっているので、要所での高さは気をつけてい