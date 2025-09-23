◇パ・リーグオリックス1-0ソフトバンク（2025年9月22日みずほペイペイ）オリックスの先発エスピノーザが6回零封と試合をつくり、7回からはいずれも育成選手を経験した右腕3投手で零封リレー。今年7月に育成から支配下に昇格した2番手・入山が野村、柳田、柳町を3者凡退に仕留めてプロ2勝目を挙げ「凄いバッターだったので結構怖かったけど、一人一人全力でいった」と、汗を拭った。8回は連投となった椋木、最終回は才