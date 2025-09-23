「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）鮮やかなスライディングを決め、また一つ球史に名を刻んだ。二塁上で阪神・近本光司外野手が記念のボードを掲げると、祝福の歓声と拍手が降り注ぐ。試合後はまず感謝の言葉が口を突いた。「筒井（外野守備走塁）コーチとか他の選手も含めていろんな人とコミュニケーションを取ったり、共有しながらここまで来られました」七回２死一塁。大西から右前打で出塁すると、続く中野へ