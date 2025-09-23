「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）途中交代の阪神・森下翔太外野手が“無事”をアピールした。「３番・右翼」でスタメンも、四回の守備に就かずに交代。好調をキープしているだけに状態が心配されたが、試合後には「そんなたいしたことじゃないんで。大丈夫です。まあまあ、また明日頑張ります」と前向きにコメント。今季ここまで全試合出場を続けているが、２３日・ＤｅＮＡ戦（横浜）へ意欲を見せた。交代理由や