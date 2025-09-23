韓国の前の政権との癒着疑惑をめぐり、旧統一教会トップ・韓鶴子総裁がきょう未明、逮捕されました。【写真を見る】【速報】旧統一教会・韓鶴子総裁を逮捕韓国前政権との癒着疑惑めぐり尹前大統領の妻にブランド品贈り、便宜を図るよう依頼したなどの疑い政治資金法違反や請託禁止法違反などの疑いで逮捕されたのは、旧統一教会トップの韓鶴子総裁（82）です。韓総裁は、教団の元幹部を通じて、尹錫悦前大統領の側近だった国会