俳優の森田剛（46）が主演する舞台「ヴォイツェック」が、きょう23日に東京・池袋の東京芸術劇場で開幕する。冷戦下のドイツを舞台に、つらい過去やPTSD（心的外傷後ストレス障害）に悩まされる英国人兵士を描く物語。開幕を控え、森田らキャストが通し稽古を公開。森田は稽古期間を振り返り「皆さんとの時間がいとおしい時間だった。僕にとって宝物になりました。皆さんとの時間を愛情込めて全力で駆け抜けたい」と意気込んだ