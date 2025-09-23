◇映画「ストロベリームーン余命半年の恋」の完成披露試写会女優の當真あみ（18）が22日、都内で映画「ストロベリームーン余命半年の恋」（監督酒井麻衣、10月17日公開）の完成披露試写会に出席した。當真は余命を告げられながら、残された時間を精いっぱい生きる女子高校生役で、長編映画初主演。「まず一番にうれしい気持ちが来たけれど、私の現場での振る舞い、芝居一つ一つで雰囲気が変わると思った」と振り返った。