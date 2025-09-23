◇日本陸連・山崎一彦強化委員長が世界陸上を総括9日間にわたって国立競技場で熱戦が繰り広げられた陸上の世界選手権が21日、閉幕した。日本勢はお家芸・競歩のメダル2つを含む入賞は「11」。前回の23年ブダペスト大会と並んで過去最高タイとなった。日本陸連の山崎一彦強化委員長（54）が22日までに大会を総括。従来の育成策が一定の成果を生んだことを踏まえ、28年ロサンゼルス五輪に向けて強化の幅を23歳まで拡充する考えを