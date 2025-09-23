俳優の横浜流星（29）が22日、都内で「アサヒスーパードライドライクリスタル」の新CM発表会に出席した。今年は映画「国宝」やNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」主演など、大活躍の一年となった。ビール好きで、今回の起用には「大河の撮影も佳境に入っている。自分にとってはご褒美のようなCM撮影だった」と頬を緩めた。16日に29歳の誕生日を迎え、アサヒからは味を一新した「ドライクリスタル」で作られたビ