◇韓国の化粧品ブランド「LUNA」の新商品発表会K―POPの女性6人組「IVE」のREI（21）が22日、都内で韓国の化粧品ブランド「LUNA」の新商品発表会に出席した。真っ白のノースリーブのワンピースで登場。日韓で活躍していることから、同ブランドのアンバサダーを務めており「メークを通して自分を自由に表現することが大好き。自分が好きで楽しんでいるメークを参考にしてくれる方がいて凄くありがたい」と話した。普段のメ