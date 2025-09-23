保育所や学童保育などの教育・保育施設は、保護者が安心して子どもを預けられることが大前提だ。子どもの安全を見守る態勢を整え、事故を防がねばならない。２０２４年に全国の教育・保育施設で子どもが死亡したり、大けがをしたりした重大事故は３０００件を超えた。前年から４００件以上増え、１５年の集計開始以来、９年連続で最多を更新した。教育・保育施設は、重大事故が起きた場合、国への報告が義務づけられている。