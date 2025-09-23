政権を担う覚悟があるなら、中長期の経済財政政策を示すべきだろう。当面の物価高対策に議論が集中している状況は物足りない。自民党総裁選が告示され、５人が立候補した。経済政策で減税を強く打ち出したのは、小林鷹之元経済安全保障相、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相だ。小林氏は、所得税額の一定割合を差し引く定率減税を２年程度、実施する方針を掲げた。定率減税は、小渕内閣当時の１９９９年に始まり、約