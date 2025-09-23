鎌倉の景色を楽しみながら外気浴が楽しめる屋上のイメージ図（カヤック提供）ＩＴ企業のカヤック（鎌倉市）は１０月１３日、ＪＲ鎌倉駅近くに住民や観光客が交流できるサウナ「御成桑拿（さうな）」を開業する。昭和の銭湯文化を参考とした「まちと人がととのうサウナ」を目指す。２０２２年に業務提携した不動産業のグリーニング（東京都）と協業。特殊な蒸気発生器を導入し、新鮮な空気を流入させてサウナ特有の苦しさを軽減