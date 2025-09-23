NMB48のキャプテン小嶋花梨（26）が11月に卒業することを受け、3代目キャプテンに立候補した三鴨くるみ（23）西田帆花（20）中川朋香（19）西島梨央（20）塩月希依音（19）池田典愛（19）がこのほど、選挙（10月9日投開票）に向けた意気込みを語った。山本彩から指名を受け、2代目キャプテンを務めてきた小嶋が卒業を発表。7月の夏コンで、新キャプテンの立候補を受け付けると募集されると、6人が手を挙げた。任期は1年。川上千尋