Snow Man目黒蓮（28）が、映画「SAKAMOTO DAYS」（福田雄一監督、26年ゴールデンウイーク公開）で主演を務めることが22日、分かった。家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦うアクションストーリー。目黒は体重140キロのふくよかボディーながら、スイッチが入ると最強の殺し屋としてスマートな体形に変貌する主人公・坂本太郎の二面性を演じ分ける。原作は全世界累計発行部数1500万部超の大人気コミック。22日に実写