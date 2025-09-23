巨人・阿部慎之助監督（４６）が２位確保に向けて闘志を燃やしている。２０日の広島戦（東京ドーム）に勝利し２年連続のＣＳ進出を決めた阿部巨人だが、翌２１日の中日戦（バンテリン）に２―５とまさかの逆転負け。同日午後６時から行われたＤｅＮＡ―広島（横浜）で７―２とセ２位のＤｅＮＡが勝利したしたことにより、ゲーム差が「２」に。自力２位の可能性が再び消滅した。本拠地・東京ドームでのＣＳ開催を実現するには