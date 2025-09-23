男子110メートル障害で5位入賞陸上の世界選手権東京大会の男子110メートル障害で5位入賞した村竹ラシッド（JAL）が22日、TBS系「ひるおび」に生出演。レース直後の号泣インタビューが再び放送され、視聴者の涙腺も再び緩んだ。村竹は大会第4日の16日、男子110メートル障害の決勝で5位に入った。この種目では、日本の過去最高タイの順位だったが、メダルを逃した悔しさから、レース直後の中継局のインタビューでは号泣した。