英人気歌手・モリッシー（66歳）が、ステージ上で暗殺される可能性のある「信憑性の高い脅威」を受け、予定されていた2つのコンサートをキャンセルした。コネチカットとボストンで先週末に公演が予定されていたが、9月19日に中止が発表された。モリッシーの公式アカウントにはこう投稿されている。「ここ数日間で、モリッシーの命を狙う信憑性の高い脅威が確認されました。アーティストおよび観客の安全を最優先に考え、慎重を期し