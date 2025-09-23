巨人の阿部慎之助監督（４６）が２２日、残り６試合全勝を目指すと宣言した。クライマックスシリーズ（ＣＳ）本拠地開催がかかる２位確保に向け「もう勝ち続けるしかない」とギアをマックスに上げる。自力２位の可能性は消滅しているが、２位・ＤｅＮＡと２差の３位からの逆転へ「技術じゃない。もう気持ちでしょ」と掲げ、２３日の広島戦（マツダ）から熱くラストスパートをかける。ペナントレースの最終コーナーで、力を振り