ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮（２８）が、来年ゴールデンウィーク公開の映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」に主演し、最強の殺し屋を演じることが２２日、分かった。目黒と初タッグとなる福田雄一監督がメガホンを執ることも明らかとなった。集英社「週刊少年ジャンプ」で連載中で、全世界累計発行部数１５００万部を突破した鈴木祐斗氏による同名漫画が原作。今年１月にアニメ化もされた話題作だ。伝説の殺し屋で、現在は「坂本