◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―２阪神（２２日・神宮）神宮が騒然とした。０―０の２回。先頭の阪神・佐藤輝が昨季までの同僚・青柳の低め直球を軽く払うように振っただけで、打球はあっという間に左中間席に入った。「初対戦の投手だったので、とにかく思い切ってスイングしていくことを心掛けた」。出場４戦ぶりの一発は１２球団トップ独走の先制３９号ソロ。同トップの打点も９７に伸ばした。蓄積疲労などによるコンデ