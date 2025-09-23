スペインメディア『FICHAJES.NET』は９月21日、「アーセナルがレアル・ソシエダの危機を利用し、冬の移籍市場でサプライズの動きを準備している」と報道。プレミアリーグの名門が、開幕から低迷するレアル・ソシエダのMF久保建英に関心を持っていると伝えた。昨夏にミケル・メリーノ、今夏にマルティン・スビメンディと２年連続でソシエダからスペイン代表MFを引き抜いたアーセナルは、「クボに約4500万ユーロ（約77億円）のオ