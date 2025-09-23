深川市で2025年9月22日昼すぎ、強盗致傷事件がありました。住宅から金品を盗んだ2人組の男は車で男性をひいてけがをさせ、そのまま逃走したということです。事件があったのは、深川市音江町豊泉の2階建ての住宅です。警察によりますと、9月22日午後2時前、2人組の男が住宅に侵入しました。住人の50代男性は当時外出中でしたが、近所に住む知人の男性に「家に誰かが侵入しているようだ。見てきてほしい」と連絡。連絡を受けた30代男