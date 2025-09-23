◇大相撲秋場所9日目（2025年9月22日両国国技館）大の里が若元春を寄り倒しで下し、9日目で勝ち越しを決めた。もろ手突きからバランスを崩して背後につかれたが、素早く向き直し右四つに組んで豪快に寄り倒した。「危ないと思ったが、どっしり構えていたので。土俵際もこらえていた」。新入幕から11場所連続の給金直しは照国と並ぶ歴代3位の記録。「目の前の一番に集中して、また明日頑張りたい」と表情を引き締めた。