青森競輪場のG3「みちのく記念善知鳥杯争奪戦」はいよいよ最終日。決勝戦を迎える。郡司―南の強力タッグが中心。郡司が新山と菊池の先行を争いを捲って今年6度目のVを飾る。地元の意地がある新山は菊池の番手にハマるケースなら逆転も。穴は河端の一撃。＜1＞新山響平菊池君を合わせられると思ったけど強かった。前日とは違いアップの時から感じが悪かった。修正したい。自力。＜2＞南修二準決は思い描いていたレース