ボートレース宮島で初開催となるプレミアムG1「第12回ヤングダービー」が開幕する。初日メインの12Rドリーム戦は絶好枠の吉田裕平（28＝愛知）が主役を務める。SG覇者1人にG1覇者が4人。6人全員がSG出場経験ありとハイレベルなドリーム戦となった。びわこ一般戦完全V→若松SGメモリアル優出→住之江G1高松宮記念優出と勢いに乗る吉田が中心だ。7年連続7回目の出場。前検気配は問題なく、スタートに細心の注意を払って逃げ切る