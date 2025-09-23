俳優の高橋克典（60歳）が9月20日、公式ブログを更新。ジムで偶然ある人と会い、トレーニングに励む姿に驚いた様子を伝えた。20日、高橋は「ふらっと」と題してブログを更新すると、ジムに出かけた際の出来事を報告。「ジムに行ったら、一人でトレーニングしてる、みたことのあるヤツが」と切り出し、「アイツもビックリ」と、16歳の息子と偶然鉢合わせしたことを明かした。さらに「おいおい何キロあげてる！？」とつづり、マシン