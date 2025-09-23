【11R】A級戦は佐藤幸治が順当に連勝で決勝進出。秋田から長崎に移籍して13年を迎える佐藤だが、決勝では引地正人との同門対決が見もの。2人の師匠は高橋里志（49期＝引退）で初対戦となる。3連勝が有力視される佐藤は「初日も連係した徳永君に任せる」と番手戦を選択。一方、当地好相性の引地は「栃木の2人が付いてくれるし頑張るしかないね」とやる気。とはいえ、脚力ピカイチなのは佐藤の方。徳永が行くはず。8月武雄か