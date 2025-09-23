DOMOTOの堂本剛（46歳）が、9月21日に公開された「おしゃれクリップ」（TVer/日本テレビ系）の限定動画に出演。鈴木雅之（69歳）について「一気にきゅんっとなった」きっかけを語った。堂本剛が番組のゲストとして登場し、堂本と親交のある鈴木雅之が、堂本と同じAB型で、お互い人見知りを乗り越えて同好の士となったとコメントを寄せた。堂本は鈴木と生まれた星座の話となった時に、「雅之さんが『こう見えても……』ってサングラ